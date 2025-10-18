Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Finalmente la casa, sfratto eseguito dopo dieci tentativi

Si conclude la kafkiana vicenda che ha visto come vittima un 85enne. Gli inquilini erano morosi da due anni

Simona Segalini
Simona Segalini
|1 ora fa
Finalmente la casa, sfratto eseguito dopo dieci tentativi
1 MIN DI LETTURA
Dopo dieci (tentati) sfratti esecutivi da parte dell’ufficiale giudiziario l’ultimo - l’undicesimo - ha prodotto i risultati a lungo attesi dal legittimo proprietario, l’85enne piacentino in guerra coi suoi inquilini morosi, che dopo 15 mesi di tentativi e due anni trascorsi senza ricevere affitto o vedersi restituito l’appartamento, finalmente è tornato in possesso della sua abitazione.
Un appartamento in centro, a Piacenza, occupato da una famiglia che da novembre 2023 aveva smesso di corrispondergli i soldi dell’affitto. A dare conferma dell’avvenuto sfratto, dopo lunghissime vicissitudini che avevano visto il pensionato scontrarsi con gli inquilini morosi e riottosi a lasciare libero l’alloggio, è stato il figlio dell’85enne, lo stesso che aveva sollevato il caso sulle pagine di Libertà
leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana