Finalmente la casa, sfratto eseguito dopo dieci tentativi

Dopo dieci (tentati) sfratti esecutivi da parte dell’ufficiale giudiziario l’ultimo - l’undicesimo - ha prodotto i risultati a lungo attesi dal legittimo proprietario, l’85enne piacentino in guerra coi suoi inquilini morosi, che dopo 15 mesi di tentativi e due anni trascorsi senza ricevere affitto o vedersi restituito l’appartamento, finalmente è tornato in possesso della sua abitazione.

Un appartamento in centro, a Piacenza, occupato da una famiglia che da novembre 2023 aveva smesso di corrispondergli i soldi dell’affitto. A dare conferma dell’avvenuto sfratto, dopo lunghissime vicissitudini che avevano visto il pensionato scontrarsi con gli inquilini morosi e riottosi a lasciare libero l’alloggio, è stato il figlio dell’85enne, lo stesso che aveva sollevato il caso sulle pagine di Libertà