Finti idraulico e carabiniere: due truffe in poche ore

Torna a colpire la truffa del falso tecnico e del falso poliziotto. L’altro giorno in città due pensionati piacentini ultrasettantenni sono stati raggirati probabilmente dalla stessa banda nel giro di poche ore.

La prima truffa è stata messa a segno alla Farnesiana, la seconda alla Galleana. Dalla descrizione delle vittime, i due truffatori sembrano essere sempre gli stessi, anche se hanno utilizzato qualche variante nei due colpi. Sul caso sta indagando la polizia; in entrambi gli episodi, i malfattori si sono accontentati di impossessarsi di qualche migliaio di euro.