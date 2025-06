Finti tecnici del gas simulano una perdita e svaligiano una casa

Due falsi tecnici sono riusciti a farsi ricevere in casa da un’anziana signora e a derubarla di preziosi monili. Il valore dei gioielli era altissimo: sia per l’aspetto affettivo - erano infatti cari ricordi di famiglia - sia per l’aspetto economico. Si parla di svariate migliaia di euro. È accaduto ieri mattina in via Kennedy a Gragnano. La vittima una pensionata piacentina di 72 anni. Secondo una prima ricostruzione, due uomini, che si sarebbero presentati come tecnici dell’acqua o, secondo un’altra versione, del gas, avrebbero detto alla padrona di casa che dovevano effettuare un controllo a causa di una perdita. Una volta all’interno, uno dei due è riuscito a distrarre la padrona di casa chiedendo e offrendo spiegazioni, mentre l’altro si è intrufolato nella camera da letto impossessandosi dei monili. La donna all’ultimo momento si è resa conto di quello che stava accadendo ed ha chiesto aiuto, mentre i due malviventi sono fuggiti. Testimoni li hanno visti balzare a bordo di un’automobile di colore bianco condotta da una donna. È stato chiamato il 112 e sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti del caso nel tentativo di risalire ai responsabili del gesto.