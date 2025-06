Finto carabiniere chiede denaro per annullare verbali

Si spaccia per carabiniere e si rende disponibile ad annullare verbali emessi dalla Polizia locale in cambio di denaro. L’episodio è stato segnalato nella mattinata di venerdì 13 da un cittadino che, insospettito, ha deciso di rivolgersi al Comando di via Rogerio chiedendo chiarimenti; agli operatori ha spiegato che poco prima sua moglie era stata contattata da un sedicente militare dell’Arma che le proponeva di versare una somma di denaro in cambio dell’annullamento di alcune non meglio precisate sanzioni. La Polizia locale, raccolta la segnalazione, ha avviato gli accertamenti del caso.

Gli appartenenti alle Forze dell’ordine, Polizia locale compresa, non chiedono mai denaro direttamente. Chiunque riceva richieste di questo genere è di fronte a truffatori e deve rivolgersi alle autorità per denunciare l’accaduto.