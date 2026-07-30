Finto carabiniere smascherato da una giornalista di Libertà. ASCOLTA L'AUDIO
Ennesima tentata truffa. L'uomo sosteneva che le avessero intestato un'auto usata per fare un furto, insistendo per avere dati sensibili della donna
Redazione Online
|23 minuti fa
Un finto carabiniere ha contattato la giornalista Ornella Quaglia dicendole che le era stata intestata da alcuni malviventi un'auto che aveva poi commesso un furto. Il tono è inizialmente rassicurante, il carabiniere (finto) chiede informazioni, si propone di avvisarla: ma la giornalista non ci casca, e alla fine lo smaschera. A quel punto lui la insulta. Diffondiamo questa registrazione per ribadire ancora una volta di stare attenti alle truffe: i carabinieri non telefonano a casa o sul cellulare chiedendo i dati personali dei cittadini o altre informazioni sensibili. In caso di dubbio contattare subito il 112.