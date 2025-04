Firma piacentina sullo studio che dà speranza contro il tumore alla prostata

Porta anche la firma di Giulia Malvicini, l'importante studio dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano (Ieo) in ambito oncologico e che nei giorni scorsi è stato pubblicato dalla rivista The Lancet Oncology. La ricerca, sostenuta dall'Aric, ha dimostrato come la combinazione di una breve terapia ormonale con la radioterapia possa raddoppiare la sopravvivenza nei pazienti affetti da recidive di turmore alla prostata, in precedenza trattati chirurgicamente o, appunto, con radioterapia.

Uno studio durato cinque anni e che ha visto in prima linea la 30enne piacentina laureata in Ingegneria biomedica che lavora a tempo pieno per la divisione di Radioterapia allo Ieo.