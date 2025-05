Fondazioni a confronto: un gemellaggio Piacenza-Croazia sul progetto YouthBank

Si è conclusa venerdì 9 maggio la due giorni di incontro tra il gruppo della YouthBank della Fondazione di Piacenza e Vigevano e una delegazione di 44 rappresentanti della National Foundation for Civil Society Development, fondazione croata attiva nell’ambito della filantropia e del sostegno alle comunità locali. Il gruppo in visita ha trascorso due intense giornate di scambio e lavoro insieme ai “Banker” piacentini finalizzate alla costruzione di un percorso di cooperazione tra le due realtà, attraverso la condivisione di esperienze, buone pratiche, con un’attenzione particolare al protagonismo giovanile. Nel programma anche la visita a progetti sociali ed emergenze culturali presenti sul territorio, dall’Emporio solidale al Pollaio sociale, dalla mostra di Fattori al centro storico della città.

Lo scambio è l’esito di una collaborazione nata nei mesi scorsi a seguito di una manifestazione d’interessa dell’istituzione croata nei confronti dell’attività svolta dalla YouthBank di Piacenza e Vigevano, spiega il coordinatore Edoardo Favari: «Ci ha contattati la direttrice - racconta - che poi ha partecipato con noi al 25ennale delle YouthBank italiane che si è svolto a Como lo scorso settembre ed è venuta a Piacenza per porre le basi di un percorso più strutturato. Il prossimo settembre andremo noi in Croazia e, nel mentre, ci impegneremo a individuare alcuni progetti da portare avanti insieme. La YouthBank è un progetto che agisce prevalentemente sul territorio - prosegue - ma questa iniziativa è il segno della sua apertura verso l’esterno e credo sia particolarmente importante per i ragazzi, al fine di coglierne l’orizzonte e la valenza internazionale. Il filo conduttore di questo scambio: la centralità delle persone, l’innovazione sociale e il valore della cooperazione internazionale».

Il gruppo in visita a Piacenza era composto da giovani under 20 e anziani over 60 provenienti da Zagabria, Zara, Sebenico e altre località croate, che fanno capo a un progetto intergenerazionale promosso, appunto, dalla National Foundation for Civil Society Development.

Il programma della due giorni di scambio ha previsto una prima giornata alla scoperta del territorio piacentino e delle sue eccellenze nel campo della solidarietà e della cultura. Come anticipato, la delegazione croata ha visitato l’Emporio Solidale di Piacenza, un progetto di contrasto alla povertà che promuove la dignità delle persone e il consumo responsabile, e il Pollaio Sociale, iniziativa originale e sostenibile che coniuga inclusione e agricoltura urbana. Sul fronte della cultura, la delegazione ha visitato i principali monumenti del centro storico e la mostra Giovanni Fattori 1825-1908 / Il ‘genio’ dei Macchiaioli, in corso a XNL Piacenza, il centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano. La giornata si è conclusa con una cena tradizionale in una trattoria tipica del centro, in un clima di convivialità e dialogo.

Il confronto è entrato nel vivo nella giornata di ieri, venerdì 9 maggio, presso la sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Palazzo Rota Pisaroni, dove sono state approfondite esperienze e metodologie legate al programma YouthBank, che promuove il coinvolgimento diretto dei giovani nelle decisioni di finanziamento a favore di progetti sociali, sviluppando responsabilità e capacità di leadership. Attraverso un workshop interattivo, è stato quindi avviato un percorso di co-progettazione finalizzato allo sviluppo di attività comuni da realizzare in parallelo a Piacenza e a Zara.

Lo scambio non finisce qui: il gruppo degli YouthBanker di Piacenza e Vigevano ricambierà la visita a fine settembre, e nel frattempo saranno sviluppate le progettualità comuni da finalizzare in quell’occasione.