Fondi pubblici alle paritarie: a Piacenza 2,1 milioni di euro

L’Ufficio scolastico regionale ha diffuso i dati della assegnazione dei fondi ripartiti tra le scuole paritarie. "Quelle della provincia di Piacenza - dalla materna alle superiori, dove sulla carta esistono una quarantina di istituzioni scolastiche - si prendono 2,1 milioni di euro (2.147.111 euro). Complessivamente, il circuito dell’istruzione paritaria incassa 62,6 milioni di euro, con una netta prevalenza quanto a destinatari delle scuole materne, fenomeno che anche a Piacenza ricalca le orme regionali".

L’insieme delle scuole materne paritarie dell’infanzia nella provincia di Piacenza porta a casa - per l’anno 2024-2025, ancora da perfezionare - 1.117.599 euro, contributi commisurati sia alle classi che al numero di sezioni. Una fetta decisamente corposa di quegli oltre 2 milioni complessivi, pari a circa la metà delle assegnazioni. Neppure una sorpresa.

Le scuole d’infanzia non rientrano tra le scuole dell’obbligo. Ma sono numerosissime e sempre troppe rispetto alla capienza delle scuole statali le richieste delle famiglie di accogliere bambini e bambine delle fascia 3-6 anni. Un’esigenza avvertita dalle famiglie - perché spesso anche la madre lavora e non esiste il salvagente dei nonni o la babysitter - ma anche una modalità che, a livello pedagogico, viene consigliata per una più vivida integrazione del bambino coi compagni e la vita in comunità una volta sui banchi della primaria.

Proprio le scuole primarie paritarie piacentine si guadagnano il secondo gradino del podio provinciale quanto a fondi. Alle primarie paritarie sono arrivati (o stanno per farlo) 415.389 euro, che nell’elenco figurano come la seconda voce finanziaria più consistente.

Seguono le medie, che hanno ricevuto dal Ministero 39.494 euro, e le scuole superiori, dove le assegnazioni di fondi quest’anno le hanno visto toccare quota 64.862 euro.

Un discorso a parte merita il tema dell’handicap. Sull’inclusione degli alunni con disabilità, infatti, le scuole piacentine mettono in tasca 509.767 euro, che ovviamente risultano distribuite su tutti gli ordini, dalla materna alle superiori. L’assegnazione complessiva per l’anno in corso, iniziato a settembre 2024, ha raggiunto quota 2,1 milioni di euro, tenendo conto anche della cospicua porzione che favorisce l’ingresso e l’inclusione degli alunni con disabilità.