Frana di Antognano, progetto da 5 milioni per una bretella: strada provvisoria in arrivo
La Provincia punta a bypassare il dissesto di Rio della Crosa con un nuovo collegamento. In attesa dei finanziamenti sarà aperta una viabilità temporanea. In consiglio torna anche il caso della maxi villa di Gazzola
Mariangela Milani
|1 ora fa
La seduta del consiglio provinciale durante la quale si è parlato della frana di Antognano - © Libertà/Mariangela Milani
Per la frana lungo la provinciale di Antognano potrebbe arrivare una soluzione strutturale. Si tratta di una bretella a monte della frana di Rio della Crosa, in grado di bypassare la voragine che da oltre un anno sta creando disagi al territorio di Lugagnano. Per realizzarla serve però un finanziamento di 5 milioni di euro da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione di Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
In attesa di un intervento definitivo, che richiederà tempi non brevi, è prevista una soluzione tampone: la trasformazione dell’attuale pista di cantiere in una strada alternativa provvisoria alla viabilità provinciale. A fare il punto durante il consiglio provinciale è stata la presidente Monica Patelli.
Nel corso della stessa seduta sono tornate anche le polemiche sul progetto della maxi villa di Costa Chiappona, a Gazzola. «Assistiamo a un gioco a rimpiattino tra Regione, Comune e Provincia in cui non si riesce a trovare una via…».
Gli articoli più letti della settimana
1.
In vacanza a Rimini con i due figlioletti, mamma muore in un istante a 36 anni
2.
Schianto contro un'ambulanza: muore motociclista di 22 anni
3.
Carta d’identità elettronica, da domani validità illimitata per gli over 70
4.
Fuochi d'artificio, la morte del cane Ares riapre il dibattito: petizione per spettacoli silenziosi