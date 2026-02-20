Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Frontale a Biana: due feriti

Non sono gravi le condizioni dei guidatori, traffico temporaneamente bloccato per consentire i soccorsi

Redazione Online
|1 ora fa
Frontale a Biana: due feriti
1 MIN DI LETTURA
Incidente frontale questa mattina lungo la strada statale 654, all'altezza di Biana. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate violentemente: un guidatore è rimasto incastrato nell'abitacolo e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Fortunatamente le sue condizioni non erano serie, così come quelle dell'altro guidatore. Sul posto la Pubblica assistenza Valnure di Pontedellolio, i carabinieri e la polizia stradale, il traffico è rimasto temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso.

Gli articoli più letti della settimana