Frontale a Biana: due feriti

Incidente frontale questa mattina lungo la strada statale 654, all'altezza di Biana. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate violentemente: un guidatore è rimasto incastrato nell'abitacolo e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Fortunatamente le sue condizioni non erano serie, così come quelle dell'altro guidatore. Sul posto la Pubblica assistenza Valnure di Pontedellolio, i carabinieri e la polizia stradale, il traffico è rimasto temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso.