Frontale tra due auto ad Ancarano di Rivergaro, tre feriti

Scontro frontale fra due automobili nella tarda mattinata di ieri sulla strada della Cementirossi, fra Ancarano di Sopra di Rivergaro e la Statale 45. Il bilancio è di tre feriti. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat che stava percorrendo questa strada in direzione della Val Nure, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un'altra macchina, una Volkswagen Golf, che percorreva la carreggiata in direzione opposta.

L'urto fra la Fiat e la Volkswagen è stato particolarmente violento ed entrambi i veicoli sono usciti di strada. Automobilisti di passaggio che hanno visto le macchine fuori strada hanno subito telefonato ai soccorsi. Sul posto sono accorse ambulanze del 118 e un'automedica. Con loro anche i vigili del fuoco di Piacenza con una squadra e un mezzo di pronto intervento.

Sul posto anche pattuglie della polizia locale di Rivergaro che hanno provveduto a effettuare tutti i rilevi di legge relativi all'incidente. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le macchine coinvolte nello scontro, mentre i sanitari del 118, dopo aver prestato le prime cure alle tre persone rimaste ferite, le hanno trasportate d'urgenza all'ospedale di Piacenza, dove sono state sottoposte alle cure del caso. Fortunatamente, nessuno dei feriti è in pericolo di vita.