Frontale tra due auto al semaforo lungo la Sp7 a San Nicolò: disagi alla viabilità

Incidente nella serata di oggi a San Nicolò, dove due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo le 20 all’altezza dell’incrocio semaforico tra via XXV Aprile, via Licata e la provinciale 7 per Agazzano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia di finanza. In base alle prime informazioni non risulterebbero feriti gravi.

L’incidente ha però provocato disagi alla viabilità, con rallentamenti e difficoltà di transito nella zona dell’incrocio durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti