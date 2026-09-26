Frontale tra due auto al semaforo lungo la Sp7 a San Nicolò: disagi alla viabilità
L’incidente poco dopo le 20 tra via XXV Aprile, via Licata e via Agazzano. Non risultano gravi conseguenze per i feriti, ma la presenza dei mezzi di soccorso ha creato rallentamenti
Alice Morelli
|2 ore fa
I soccorritori al lavoro sul luogo dell'incidente - © Libertà/Alice Morelli
Incidente nella serata di oggi a San Nicolò, dove due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo le 20 all’altezza dell’incrocio semaforico tra via XXV Aprile, via Licata e la provinciale 7 per Agazzano.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia di finanza. In base alle prime informazioni non risulterebbero feriti gravi.
L’incidente ha però provocato disagi alla viabilità, con rallentamenti e difficoltà di transito nella zona dell’incrocio durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti
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