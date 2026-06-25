Fumo nell'ex chiesa di Sant'Ulderico: vigili del fuoco al lavoro

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di giovedì, 26 giugno, all'ex chiesa di Sant'Ulderico, in via Garibaldi, nel cuore del centro storico di Piacenza, proprio di fronte al palazzo della Provincia.

L'allarme è scattato poco dopo le 21, quando è stata segnalata la presenza di fumo al piano superiore dell'antico edificio sconsacrato che per un secolo ha ospitato una sala cinematografica ed è ora diviso in ambienti di proprietà privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio e un'autoscala, impegnati nelle verifiche e nelle operazioni di messa in sicurezza.

L'intervento si è protratto per circa due ore. Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato il fumo né l'eventuale presenza di danni all'interno dell'edificio.

L'antico edificio di culto diventato il primo cinema cittadino

Sant'Ulderico, accanto all'omonimo vicolo, è uno degli edifici storici più significativi del centro cittadino. L'attuale struttura, ora di proprietà privata, risale alla fine del Cinquecento, anche se la chiesa è documentata già dal XII secolo.

Dopo la sconsacrazione, l'edificio ha avuto una seconda vita diventando la prima sala cinematografica di Piacenza. Qui, il 5 ottobre 1906, aprì infatti il primo cinema della città, che nel corso dei decenni cambiò più volte nome fino a diventare Apollo, attività rimasta in funzione fino al 2007.