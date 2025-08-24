Furgone fuori controllo travolge una fila di auto in sosta. Residenti svegliati dal boato

Un boato nella notte tra sabato e domenica ha svegliato gli abitanti della zona tra via Pordenone, via Farini e via Leonardo da Vinci. Un furgone dopo una carambola ha centrato in sequenza cinque o sei veicoli in sosta prima di fermarsi definitivamente.

«Era quasi l'una di notte quando ho sentito un botto terribile che mi ha svegliata di soprassalto», racconta una residente di via Farini. «Affacciandomi ho visto decine di persone alle finestre e in strada, tutti si chiedevano cosa fosse successo».

Secondo una prima ricostruzione, il furgone ha attraversato via Farini e via Rogerio, poi ha svoltato in via Pordenone per immettersi in via Leonardo, travolgendo i veicoli parcheggiati. Solo all'ultimo impatto si è fermato.

I residenti hanno immediatamente allertato la polizia locale. Gli agenti hanno trovato il conducente illeso ma, secondo testimoni, in evidente stato di ebbrezza. L'uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale ed è stato condotto al comando di via Rogerio per l'identificazione e il test dell'etilometro. Se dovesse risultare positivo, rischia la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.