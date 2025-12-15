Furti a raffica in provincia, Ferriere tra i centri più bersagliati

Negli ultimi giorni numerosi appartamenti della provincia di Piacenza sono stati presi di mira dai ladri, con furti e tentati furti segnalati soprattutto a Ferriere, Carpaneto, Lugagnano e Rivergaro. Solo a Ferriere, secondo la sindaca Carlotta Oppizzi, si sono registrati cinque o sei furti negli ultimi dieci giorni, alcuni anche nei fine settimana. La prima cittadina invita i cittadini a segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine.

A Rivergaro, sabato sera, un tentato furto ha lasciato i ladri a mani vuote dopo aver messo a soqquadro una casa, mentre altri furti tra Carpaneto e Lugagnano sono stati rilevati dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola. Nei comuni rivieraschi del Po, in particolare Monticelli, era stata segnalata un’altra scorribanda di ladri.

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, i furti in abitazione tendono ad aumentare, soprattutto nelle ore di buio quando molti sono ancora fuori casa. I metronotte di Piacenza hanno evidenziato un incremento del 30% rispetto all’anno precedente, mentre una classifica del Sole 24 Ore colloca Piacenza al decimo posto in Italia per furti negli appartamenti.