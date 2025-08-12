Furto di uno zainetto con tablet sul treno, bloccato in stazione

Su un treno regionale Milano-Piacenza un 26enne straniero, residente fuori provincia, ha rubato lo zainetto di un giovane piacentino contenente tablet e documenti. L’uomo, dopo aver girovagato tra i vagoni in cerca di passeggeri distratti, ha colpito mentre la vittima si era allontanata dal posto. Il controllore, avvisato, ha avvertito la polizia e a Piacenza sono saliti a bordo agenti della Volante e della Polfer, che hanno individuato l'uomo e recuperato la refurtiva. Alla richiesta di spiegazioni, il 26enne ha reagito con violenza verbale, costringendo gli agenti a un intervento deciso per farlo scendere. Portato in questura, è stato identificato e denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale, quindi rilasciato.