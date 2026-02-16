Gianna Nannini turista al Castello di Rivalta tra antiche sale e panorami

«Sei nell’anima…» non è solo una celebre hit, ma anche l’emozione lasciata al Castello di Rivalta dalla visita a sorpresa di Gianna Nannini, icona della musica italiana, che da anni ha scelto Bettola come suo angolo-rifugio.

In tenuta casual, con scarpe da ginnastica e camicia a quadri, la cantante senese ha visitato il maniero, parte del circuito dei Castelli del Ducato, guidata da Orazio Zanardi Landi, proprietario e presidente della rete turistica.

Gianna Nannini è rimasta affascinata dalle pietre antiche, dalle Vedute ottiche e dalle Tavole apparecchiate di una famiglia piacentina, osservando i panorami e gli spazi del castello con il suo sguardo intenso.

Dal castello un ringraziamento speciale: «La tua luce fiera dà forza alla cultura».