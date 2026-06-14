Giardini chiusi da un anno alla Farnesiana: «Abbandonati e senza risposte»

Cancello chiuso da quasi un anno, erba alta e manutenzione assente. È la situazione denunciata da alcuni residenti dei giardini tra via Gambara e via Samorè, nel quartiere Farnesiana, che lamentano lo stato di abbandono dell'area verde.

A farsi portavoce del malcontento è Giovanna Proia. «Dal luglio 2025 il parco è chiuso e da allora non si è visto alcun intervento – racconta –. Abbiamo scritto al Comune e chiesto anche un incontro con la sindaca, ma senza ottenere risposte».

Secondo i residenti, quello che un tempo era un frequentato punto di ritrovo per il quartiere oggi è diventato un luogo inutilizzabile. «Ci era stato detto che sarebbero stati effettuati dei lavori, ma non è mai partito nulla», prosegue Proia. «Intanto il cancello resta chiuso e il giardino continua a deteriorarsi».

Le segnalazioni riguardano anche la presenza di erba incolta, rami pericolanti e, secondo alcuni abitanti, persino di topi. «Non c'è da stupirsi – osserva un residente – vista la mancanza di cura dell'area».

In passato si era parlato della realizzazione di un'area di sgambamento per cani, ma a distanza di mesi non si registrano novità. «Chiediamo semplicemente una risposta e una data certa per la riapertura», concludono i residenti, che sperano di poter tornare presto a vivere uno spazio verde considerato per anni un punto di riferimento per il quartiere.