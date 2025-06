Giardino di via Gambara più bello con i ragazzi Scuola edile

Esiste un piccolo scrigno di natura in un angolo insospettato, ignoto ai più. E’ un giardino pubblico situato in via Gambara, a due passi da piazzale Roma e via Colombo. E’ un anfratto gioioso la più parte, con un verde scintillante, panchine e giochi per i bambini. Ma esiste una porzione dell’area, soprattutto manufatti, compresa una fontana, che ha subìto l’onta del tempo. Un piccolo “anfiteatro”, la fontana, ampi lembi della pavimentazione. Grazie a una virtuosa alleanza firmata da tempo tra la Scuola edile e il Comune di Piacenza (assessorato ai lavori pubblici), già nei prossimi giorni (temperature più infuocate permettendo) 12 ragazzi stranieri, dai 17 ai 24 anni d’età (tra cui alcuni minori non accompagnati), tutti selezionati dai servizi sociali e tutti allievi formati alla Scuola edile diretta da Gian Luigi Molinari, saranno al lavoro per ripristinare l’antica beltà dei manufatti.