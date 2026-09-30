Giornata del Cuore, la "scossa" di 1.200 ragazzi

Una marea di giovani ieri ha invaso il Pubblico Passeggio per celebrare la Giornata mondiale del Cuore 2026. Protagonisti assoluti della mattinata sono stati oltre 1.200 ragazzi e un centinaio di insegnanti dei principali istituti superiori - tra cui Gioia, Marcora, Respighi, Cassinari e Romagnosi -, affiancati da scuole di ogni ordine e grado, istituti privati, e numerose realtà del territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa, radicata da anni nella didattica piacentina per portare Progetto Vita in tutta la scolarità, è chiaro: insegnare ai giovani a non avere paura di usare un Dae e aumentare la capacità di intervento in caso di emergenza. Il programma si è sviluppato attraverso tappe formative di 20 minuti e ben 23 isole di esercitazione, dove 800 studenti delle superiori si sono alternati in prove pratiche sulla valutazione delle chiamate d’emergenza e sull’uso del defibrillatore. Il coinvolgimento delle scuole è stato totale e variegato: gli studenti dell’Alberghiero e del Marcora si sono occupati della sanificazione e della distribuzione delle mele, i ragazzi del settore Turistico hanno accompagnato le classi lungo i percorsi, mentre l’istituto San Benedetto ha visto gli istruttori impegnati nel mostrare le tecniche di soccorso.

Le attività proseguono oggi alle ore 18, presso l’Università Cattolica, con il XVIII Memorial “Maurizio Saltarelli”, momento in cui saranno premiati i volontari e gli equipaggi protagonisti di interventi di soccorso e salvataggio grazie al tempestivo utilizzo del defibrillatore.