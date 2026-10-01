Uomo investito da un'auto in via Colombo: seri traumi, non è in pericolo di vita

Un pedone è stato investito da un'auto nella serata di oggi in via Colombo, a Piacenza, nei pressi della rotonda della Lupa, precisamente davanti al bar Baraonda. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30.

Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'arrivo di un'ambulanza del 118 e dell'automedica. L'uomo, rimasto cosciente ma in stato confusionale, ha riportato seri traumi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Dopo essere stato assistito e stabilizzato sul posto dal personale sanitario, è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo dell'investimento è intervenuta la polizia locale di Piacenza, incaricata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A coadiuvare gli agenti nella gestione della viabilità sono arrivati anche gli uomini della Guardia di finanza, intervenuti con due mezzi.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico proveniente dalla rotonda della Lupa è stato deviato in via Bolzoni. La modifica temporanea alla circolazione ha provocato alcuni rallentamenti nella zona.