Giovani giornalisti crescono: «Faremo sentire la nostra voce»

Giornalisti di domani e professionisti di oggi a confronto, faccia a faccia, sul palco del teatro Politeama, per discutere di sfide e visioni del mestiere, in nome dei valori europei. Si è concluso ieri mattina il percorso di EUthentic Voices, il progetto promosso dal Consorzio Solco, con il sostegno del Comune di Piacenza e della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del bando per la promozione della cittadinanza europea che da settembre ha visto protagonisti i rappresentanti di istituto delle scuole secondarie di secondo grado, i componenti della Consulta provinciale degli studenti, le redazioni delle testate scolastiche e alcune classi frequentanti i corsi professionali di Tutor e Don Orione.

Il progetto, composto da tre workshop di giornalismo partecipativo, ha visto come tappa finale del percorso un dialogo tra le ragazze e i ragazzi delle testate scolastiche e della consulta provinciale studentesca e i direttori delle testate giornalistiche del territorio. Sul palco, Alessandro Bernazzani (Respighi), Sara Carbone (Colombini), Nisrim Bouhmala (Gioia), Roberta Quadri (Isi Marconi), Malika Abououllai (Casali), Lavinia Achimov (Volta), Giorgia Castagna (Raineri Marcora), Gioele Giorgi Pierfranceschi e Riccardo Bustaffa (Consulta provinciale degli studenti) hanno esposto i risultati dei laboratori delle scorse settimane al direttore del Gruppo editoriale Libertà Gian Luca Rocco, alla direttrice di PiacenzaSera Paola Pinotti, al direttore de Il Nuovo Giornale don Davide Maloberti, e all’editrice di RadioSound e Piacenza24 Rita Nigrelli. Ospite d’eccezione della mattinata è stata Alice Facchini, giornalista per diverse testate tra cui Internazionale, AltraEconomia, Millenium e The Guardian.