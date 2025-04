"Giri" spericolati sulle rotonde, Caorsana in tilt

Venti giri spericolati sulle rotonde, o forse anche di più, con manovre azzardate a suon di clacson e a tutto gas. Traffico impazzito per alcuni minuti sulla strada Caorsana per un fragoroso carosello inscenato dai partecipanti a una festa di nozze. E' successo nella serata di sabato, 26 aprile, attorno alle 20.30.

All'improvviso le vetture del lungo corteo hanno sfrecciato, una dopo l'altra, ad alta velocita la rotonda davanti al cimitero e quella, poco distante, che si trova al bivio con via Portapuglia e via Draghi.

Gran festa per loro, molto meno per gli altri automobilisti che in quel momento stavano percorrendo il ramo interno alla città della Statale 10, che hanno rischiato di essere urtati e si sono trovati bloccati a lungo in attesa che le vetture finissero di sfrecciare sulla rotonda.