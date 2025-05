Gli 80 anni di Confindustria Piacenza con il Nobel dell'Economia

Per gli ottant’anni di Confindustria Piacenza sarà il premio Nobel dell’Economia Daron Acemoglu a spiegare i delicati ma fondamentali intrecci fra istituzioni e mondo dell’impresa. Un ospite di prestigio, video collegato, è la “chicca” di una giornata celebrativa intitolata “Aziende patrimonio del territorio” che si terrà lunedì prossimo 19 maggio al Teatro Municipale a partire dalle 17, con i saluti delle autorità, la relazione del presidente in carica Nicola Parenti, il dialogo a distanza con il premio Nobel e a seguire una tavola rotonda. A quest’ultima parteciperanno Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, Pnrr e politiche di coesione, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia Romagna e Claudio Catalano, Ad di Iveco Defence e Astra Spa, moderatore Andrea Bignami, caporedattore Sky Tg24. La giornata cuce insieme l’orgoglio associativo ma anche gli interrogativi sul futuro dove aziende e territorio sono le due facce della stessa medaglia.