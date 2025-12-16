Gli ex Magazzini Generali aprono le porte: albergo per 200

Non è semplicemente un nuovo albergo a tre stelle per una città che ne sentiva il bisogno. E’ una fetta di storia civica restituita a Piacenza dopo un sonno di trent’anni con un progetto iniziato nel 2008 e portato a termine da Edilstrade Building.

Gli ex Magazzini Generali, vincolati dalla Soprintendenza, punto di stoccaggio di merci specie agricole e di diramazione delle stesse sui convogli dell’antico tracciato ferroviario, rinascono come hotel: tre piani, 94 stanze, due ascensori, circa 200 ospiti potenziali (8 stanze singole), costi che a notte variano secondo le stagionalità e gli andamenti del mercato, dai 50 ai 140 euro a notte.

Un investimento di 15 milioni della società Liberty con sede a Milano, che vede nell’assetto anche due imprenditori piacentini.

A gestirlo sarà la catena francese B&B Hotels, in espansione e presente in Italia con decine di alberghi distribuiti tra grandi città, destinazioni turistiche e località strategiche per viaggi di lavoro e turismo. Piacenza pare rientrare in quest’ultimo filone. Molte le assunzioni piacentine tra il personale.

In quanto all’edificio, la facciata, i dettagli, la qualità del recupero sono un racconto nel racconto di una parte di città alla Lupa che rigenerandosi, rigenera tutto il quartiere. Una visita ci mostra gli ultimi ritocchi, le stanze dove campeggia un’immagine di Piacenza, la sobrietà elegante. Ieri sono entrati i primi ospiti da altre città italiane. Ad occuparsi del progetto come direzione lavori è l’architetto piacentino Daniele Silva, la gestione del cantiere è stata affidata a Massimo Bellini.