Gli orti di via Boselli agli anziani custodi. «Il seme più importante è la passione»

Difficile trovare un migliore antidoto contro la noia. La riprova sono i sorrisi e l'entusiasmo degli assegnatari che nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile, hanno ricevuto i nuovi appezzamenti di terreno al civico 78 di via Boselli. Un angolo di natura dove sorgono 24 orti urbani tra palazzi e aziende. «Per fortuna hanno consegnato la terra a mio marito, così esce all'aria aperta e non rimane tutto il giorno attaccato al computer» sorride Francesca Iorgi. «Un'occasione preziosa per tenersi impegnati, rilassarci lavorando la terra e fare nuove amicizie» evidenzia Michele Cappelli prima di ricevere dalle mani del vicesindaco Matteo Bongiorni il documento che attesta l'affidamento del rettangolo di terra.

Non solo frutta e verdura, ma anche nuove amicizie

Semi, zappe e palette, ma soprattutto passione e desiderio di spendere il proprio tempo immersi nel verde e poco importa se a pochi metri sorgono i palazzi della città. Stamattina, dopo la riqualificazione portata avanti lo scorso inverno, l’amministrazione comunale ha assegnato i primi orti di via Boselli. Adesso solo terra, per l'appunto, ma già tra qualche settimana si aspettano nuovi colori e profumi. In totale sono 89 le piazzole pubbliche adibite a orti collocate in via Boselli, via Degani, via Einaudi e a Monte Cucco.

«Fagioli, verza, insalata, pomodori. Cresce un po' di tutto con la passione e l'impegno» risponde Carmine Manica alla domanda di cosa coltiverà nel suo nuovo orto. «Amo lavorare all'aria aperta - commenta Angelo Piria - gestisco anche il giardino condominiale perché mi rende felice. Coltiverò anch'io un po' di tutto, ma non i peperoni perché qui farebbero un po' di fatica». «L'obiettivo è sempre stato quello di gestire correttamente gli spazi pubblici - le parole del vicesindaco con delega al Verde - Da oggi riconsegniamo gli orti agli ‘storici’ e non vediamo l'ora di ammirare i frutti del loro lavoro». Domani verranno assegnati anche gli orti di via Einaudi e poi di via Degani e di Monte Cucco. Spazi di incontro dal sapore di rinascita.