Gli vendono il monopattino poi dicono che l'ha rubato

Un’articolata truffa del “monopattino” si è consumata l’altro pomeriggio in viale Dante, con un inseguimento in mezzo alla strada ai danni di un malcapitato cittadino arabo da parte di altri nordafricani. Un cinquantenne nordafricano, seduto a un bar della zona, è stato avvicinato da alcuni marocchini che gli hanno proposto l’acquisto di un monopattino: «Me lo offrivano a 70 euro, poi me lo hanno lasciato a 60, consegnandomi anche il caricabatterie. Ho pagato e mi hanno detto che, se il caricabatterie non funzionava, mi avrebbero ridato i soldi».

Non appena l’uomo è partito con il monopattino, però, è stato inseguito da un altro gruppo di marocchini che hanno cominciato a gridargli contro, accusandolo di aver rubato il mezzo.

Capito di essere finito in un inganno orchestrato, l’uomo ha abbandonato il monopattino e si è rifugiato in un bar, nascondendosi nella toilette. Gli inseguitori, evidentemente d’accordo con i finti venditori, hanno recuperato il monopattino e si sono rapidamente dileguati. Una volta uscito dal bagno, il cinquantenne è stato pesantemente rimproverato da un altro gruppo di marocchini che lo accusavano di essere un ladro.