Gli vendono il monopattino poi dicono che l'ha rubato
Vittima della truffa un cittadino arabo che ha acquistato il mezzo per 60 euro. Un gruppo di persone lo ha poi inseguito in via Dante gridando "al ladro"
Ermanno Mariani
August 17, 2025|3 ore fa
Un’articolata truffa del “monopattino” si è consumata l’altro pomeriggio in viale Dante, con un inseguimento in mezzo alla strada ai danni di un malcapitato cittadino arabo da parte di altri nordafricani. Un cinquantenne nordafricano, seduto a un bar della zona, è stato avvicinato da alcuni marocchini che gli hanno proposto l’acquisto di un monopattino: «Me lo offrivano a 70 euro, poi me lo hanno lasciato a 60, consegnandomi anche il caricabatterie. Ho pagato e mi hanno detto che, se il caricabatterie non funzionava, mi avrebbero ridato i soldi».
Non appena l’uomo è partito con il monopattino, però, è stato inseguito da un altro gruppo di marocchini che hanno cominciato a gridargli contro, accusandolo di aver rubato il mezzo.
Capito di essere finito in un inganno orchestrato, l’uomo ha abbandonato il monopattino e si è rifugiato in un bar, nascondendosi nella toilette. Gli inseguitori, evidentemente d’accordo con i finti venditori, hanno recuperato il monopattino e si sono rapidamente dileguati. Una volta uscito dal bagno, il cinquantenne è stato pesantemente rimproverato da un altro gruppo di marocchini che lo accusavano di essere un ladro.