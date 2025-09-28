Gps su Cittadella: «Sì al ricorso, il Comune si accanisce contro di noi»
L'amministratore Filippo Lodetti Alliata fa sapere che Piacenza Parcheggi impugnerà la risoluzione del contratto
Gustavo Roccella
|8 ore fa
Piazza Cittadella - © Libertà / Marco Grisoli
Parla di «accanimento» del Comune «verso di noi» Filippo Lodetti Alliata, amministratore di Piacenza Parcheggi-Gps, nel momento in cui fa sapere che contro la risoluzione contrattuale per grave inadempimento notificatagli venerdì farà ricorso in Tribunale, probabilmente «all’interno del procedimento già incardinato che ha in calendario l’udienza di merito il 6 novembre, tra poche settimane».
Lodetti Alliata conferma dunque la volontà di impugnare il provvedimento con cui il Comune pone termine al contratto siglato a fine 2012 a seguito dell’appalto aggiudicato a Piacenza Parcheggi-Gps per la gestione pluriennale della sosta a pagamento, del servizio di rimozione forzata e per la realizzazione del posteggio interrato in piazza Cittadella più riqualificazione dello spazio in superficie. Un’azione legale in continuità, del resto, con il ricorso subito presentato in Tribunale contro l’atto di fine luglio con cui il Comune aveva avviato il procedimento per grave inadempimento notificando una diffida ad adempiere entro un mese, pena per l’appunto la risoluzione del contratto.