Gragnano ferma le feste per piangere Vincenzo Sperandio. S'aggrava l'amico che era in auto con lui

A Gragnano è l'ora dello sgomento per la morte di Vincenzo Sperandio, morto sul colpo a 29 anni sabato sera nell'auto finita fuori strada sulla Provinciale 7 nei pressi della Coop. Lascia la compagna e due figli piccoli. Il paese è scosso e addolorato e per questo la serata della Festa degli Antichi Sapori è stata in parte annullata: stop alla musica, in segno di rispetto. «Ci stringiamo attorno alle famiglie coinvolte» spiega il presidente della Pro loco.

Sono intanto peggiorate le condizioni dell'amico 34enne che era alla guida. Dopo l'iniziale ricovero all'ospedale di Piacenza, è stato trasferito a Parma, dove si trova in Rianimazione. Era stato trovato appoggiato al muretto di un'abitazione vicina dopo diversi minuti, ma non è chiaro se fosse uscito dall'abitacolo con le sue mani o se fosse stato sbalzato. Le sue condizioni restano ora preoccupanti. Il 34enne è stato comunque sottoposto ad analisi per verificare se avesse assunto alcol o altre sostanze prima di mettersi alla guida.

Ad aggravare gli esiti dell'incidente, sono state delle taniche di acido muriatico che si trovavano all'interno dell'auto e che, nel drammatico ribaltamento, si sono aperte rovesciando ovunque il contenuto.