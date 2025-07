Gragnano, per 5 "codici rossi" progetto di aiuto sperimentale

Ben 14 «codici rossi» negli ultimi anni, di cui due solo negli ultimi mesi: a Gragnano gli interventi della Procura per i casi di violenza di genere (con l’allontanamento di uomini violenti o la protezione in struttura per donne e madri maltrattate) si fanno sentire non solo statisticamente ma anche sul bilancio comunale, con pesanti aggravi di spese. Ma adesso viene in soccorso la Regione Emilia Romagna: il Comune ha infatti partecipato col «Progetto Viva» ad un apposito bando. Con un cofinanziamento annuale di 6mila euro, Gragnano ne riceverà 24mila. È il secondo contributo ottenuto sul tema dopo quello della Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime di Reato. Il progetto segue due direttrici principali.