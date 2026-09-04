Gragnano, troppo traffico in centro: danneggiata l’auto della sindaca
La vettura di Patrizia Calza, parcheggiata in via Roma, è stata urtata da un furgone. In paese intanto monta la polemica per il via vai di camion e mezzi agricoli
Cristian Brusamonti
|35 minuti fa
Camion a Gragnano in una foto d'archivio
Gran traffico di camion e mezzi pesanti in centro paese. Come segnalano i social, con consueto strascico polemico, a Gragnano si vive in queste settimane il periodo peggiore dell’anno, a causa del via vai di mezzi agricoli e di camion diretti specialmente all’azienda Steritom di Casaliggio.
Vittima del traffico, anche se in questo caso non pesante, è stata anche la sindaca di Gragnano Patrizia Calza che, nei giorni scorsi, ha subìto il danneggiamento della sua auto parcheggiata lungo via Roma, tamponata da un furgone di una ditta locale.
Proprio in quella zona, la Provincia - come già annunciato nelle scorse settimane - realizzerà un rialzo stradale tra la Provinciale 7, via Campo Sportivo e via Trieste: servirà a rallentare la velocità dei veicoli e a garantire la sicurezza della cosiddetta utenza debole, come i pedoni.