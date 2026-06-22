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Grande caldo: "Punte di 38 gradi e forte disagio climatico"

Allerta meteo della Protezione civile della Regione Emila Romagna. Condizioni che secondo le proiezioni perdureranno almeno fino a mercoledì 24

Redazione Online
|2 ore fa
Grande caldo: "Punte di 38 gradi e forte disagio climatico"
1 MIN DI LETTURA
"Per lunedì 22 giugno é prevista la persistenza di temperature massime elevate di 37/38 °C nelle pianure occidentali, in particolare nei centri urbani". E' quanto si legge nell'allerta meteo della Regione Emila Romagna in merito alle previsioni meteo di inizio settimana.
"Si segnalano inoltre condizioni di disagio bioclimatico diffuse in pianura" si legge ancora nel comunicato. Condizioni che secondo le proiezioni perdureranno almeno fino a mercoledì 24.

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