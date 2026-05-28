Grandinata blocca l’eliambulanza: 65enne colpito da arresto cardiaco salvato a Grondone
Durante il violento nubifragio tra Val Nure e Val d'Aveto l’elicottero con il personale sanitario, arrivato da Milano, è riuscito ad atterrare ma per alcuni minuti si è temuto che non potesse più ripartire. L’uomo, defibrillato in casa, è stato poi trasportato in ospedale in condizioni stabili
Redazione Online
|2 ore fa
Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi tra l’alta Valnure e la Valdaveto, colpite da una violenta grandinata, mentre i soccorsi del 118 intervenivano per un grave malore a Grondone di Ferriere. Un uomo di 65 anni è stato colpito da un arresto cardiaco ed è stato subito soccorso dal personale sanitario e rianimato grazie all'impiego di un defibrillatore.
Erano circa le 19 quando sul territorio si è abbattuto il nubifragio con grandine. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza della Croce Rossa e dell'auto infermieristica provenienti da Farini e nel frattempo è stato fatto decollare anche l’elisoccorso da Milano. L’elicottero è riuscito ad atterrare al campo sportivo di Farini, ma successivamente si sono vissuti momenti di forte preoccupazione perché la grandine cadeva con intensità e non vi era la certezza che il velivolo potesse poi riprendere il volo in sicurezza.
Quando i soccorritori dell’automedica sono arrivati a Grondone, il 65enne era cosciente. Poco dopo il maltempo ha iniziato a concedere una tregua e l’eliambulanza è riuscita a decollare trasportando l’uomo in ospedale.