Grandinata blocca l’eliambulanza: 65enne colpito da arresto cardiaco salvato a Grondone

Un uomo di 65 anni è stato colpito da un arresto cardiaco ed è stato subito soccorso dal personale sanitario e rianimato grazie all'impiego di un defibrillatore. Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi tra l’alta Valnure e la Valdaveto, colpite da una violenta grandinata , mentre i soccorsi del 118 intervenivano per un grave malore a Grondone di Ferriere.è stato colpito da un arresto cardiaco ed è stato subito soccorso dal personale sanitario e rianimato grazie all'impiego di un

Erano circa le 19 quando sul territorio si è abbattuto il nubifragio con grandine. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza della Croce Rossa e dell'auto infermieristica provenienti da Farini e nel frattempo è stato fatto decollare anche l’elisoccorso da Milano. L’elicottero è riuscito ad atterrare al campo sportivo di Farini, ma successivamente si sono vissuti momenti di forte preoccupazione perché la grandine cadeva con intensità e non vi era la certezza che il velivolo potesse poi riprendere il volo in sicurezza.

Quando i soccorritori dell’automedica sono arrivati a Grondone, il 65enne era cosciente. Poco dopo il maltempo ha iniziato a concedere una tregua e l’eliambulanza è riuscita a decollare trasportando l’uomo in ospedale.