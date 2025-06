Grazzano Visconti "invaso" dalle Vespe: 500 partecipanti da tutta Italia

Grazzano Visconti di Vigolzone domenica 22 giugno ha accolto più di 500 Vespe in arrivo da tutte Italia. La corte vecchia ha fatto da splendida cornice del grande raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Piacenza.

A salutare l'arrivo dei vespisti è stato il sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati, anch'egli appassionato del appassionato del celebre scooter italiano. Le Vespe sono rimaste in esposizione nella suggestiva Corte Vecchia fino alle 11, momento in cui il colorato corteo è partito per uno scoppiettante giro panoramico tra Val Nure e Val Trebbia. Il lungo serpentone di Vespe non è passato inosservato, portando allegria e vivacità lungo le strade piacentine.