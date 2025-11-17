Greta, dall'Albania l'economista mancata che sfonda nella moda

Lo voleva fortemente, fin da bambina. Quel suo “pallino” per i colori, gli abbinamenti, il look, la moda. Non un pallino qualsiasi, ma la fissa di una bimba che si è fatta grande e che sua madre ancora ricorda oggi, col sorriso sulle labbra, pestare soavemente i piedi per vestirsi in quel determinato modo. Greta Oxa, residente a San Nicolò, nel perdurare del suo sogno - fare la sarta da passerella - ha fatto in tempo a diventare madre di due ragazzini, nonostante oggi abbia soltanto 32 anni.

Un sogno condiviso col padre dei suoi figli, che mai l’ha lasciata sola coi suoi sogni. Oggi dallo studio di Greta a San Nicolò (che è anche consulente d’immagine) escono i modelli ritoccati su misura nel mercato di marchi iconici come Martino Midali o Stefanel o Luisa Spagnoli. Un miraggio, fino a pochissimi anni fa, per una giovane immigrata senza appoggi o conoscenza sul territorio, arrivata in tempi ultra rapidi a conquistare la fiducia di alcune tra le boutique più di grido di Piacenza o Milano. Suoi lavori, usciti dalle sue mani d’oro, stanno per partire per gli Stati Uniti e per il Regno Unito.