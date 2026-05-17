Groppallo dice no al centro migranti: assemblea pubblica e ipotesi ricorso al Tar

Si è svolto a Groppallo un partecipato incontro pubblico promosso dal comitato nato contro l’ipotesi di apertura di un centro di accoglienza per 40 migranti nell’ex albergo Smeraldo. Residenti e amministratori hanno espresso preoccupazione per i servizi assenti nella frazione, che conta appena 37 abitanti: «Qui non ci sono autobus, guardia medica né lavoro». Durante la riunione sono state illustrate le 130 firme raccolte e le iniziative avviate, tra cui una diffida inviata a prefettura, Ausl e vigili del fuoc

Durante l’assemblea il sindaco Marco Paganelli ha ribadito che qualsiasi progetto dovrebbe prevedere percorsi concreti di integrazione: corsi di lingua, servizi e strumenti adeguati. In caso contrario, il Comune è pronto al ricorso al Tar. E poi: l’Ausl avrebbe autorizzato fino a 40 posti, mentre il regolamento comunale punterebbe a un massimo di 15. Razzismo? «Macché, questo è un territorio che ha sempre accolto», dice Paganelli. E sulle minacce ricevute dai proprietari dell’immobile: «Inaccettabili».