Gru della pace, a Roveleto di Cadeo l'assessora regionale

Mille origami per un progetto di pace. Un incontro a scuola per parlare di pace e realizzare le gru di carta che si ispirano alla storia di una bimba giapponese. L’assessora regionale all’Agenda digitale e Legalità, Elena Mazzoni, ha partecipato oggi assieme alla sindaca di Roveleto di Cadeo Maria Lodovica Toma e agli animatori del progetto, a un incontro con i bambini e le bambine della scuola primaria “Luigia Uttini”, in provincia di Piacenza, per realizzare le gru della pace.

“Ho incontrato gli alunni per parlare di un tema fondamentale: la pace. Un valore che riguarda tutti, grandi e piccoli, e che nasce dai gesti quotidiani, dalle parole gentili, dall’aiutarsi e dal lavorare insieme- ha commentato l’assessora Mazzoni-. Ho aderito con convinzione al progetto Gru della Pace, ispirato alla storia di Sadako Sasaki, una bambina giapponese che dopo la guerra si ammalò a causa della bomba atomica”. “In Giappone- prosegue l’assessora - si dice che chiunque ripieghi mille gru di carta possa vedere realizzato il proprio desiderio. Sadako iniziò a piegare le sue gru, sognando la guarigione e la pace per tutti i bambini del mondo. Anche se il suo desiderio personale non si è avverato, il suo coraggio ha fatto il giro del mondo: oggi, migliaia di bambini continuano a piegare le gru per portare avanti il suo sogno di pace”.

“Durante la mattinata, ho realizzato assieme ai bambini una gru di carta, come simbolo di un messaggio collettivo: ogni gru, unita a quelle degli altri, diventa un ponte tra i bambini di tutto il mondo, veri ambasciatori di pace con i loro disegni e i pensieri”.

Il progetto Gru della pace

Dal 2007 sono state realizzati in collaborazione con Libertà e con il fotografo Massimo Bersani e consegnati in varie scuole della città di Nagasaki oltre 12.000 origami, coinvolgendo altrettanti bambini. Nelle classi sono passati amministratori, religiosi, intellettuali, artisti che hanno voluto aiutare i bambini nel loro lavoro.