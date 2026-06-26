Guardia di Finanza: oltre 1.700 controlli, scoperti 32 evasori

«Nuove sfide legate agli sviluppi digitali nel rispetto di un’eredità etica e ideale». Con queste parole il comandante provinciale Massimo Amadori ha inaugurato la cerimonia per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Oltre 1.700 interventi ispettivi, più di 620 indagini concluse, 125 denunciati per reati tributari, sequestri per circa 27 milioni di euro e beni cautelati per oltre 318 milioni.

Sono i principali numeri dell’attività svolta dalla Guardia di Finanza di Piacenza nel 2025 e nei primi cinque mesi del 2026.



Nel corso della celebrazione, alla presenza del ministro Tommaso Foti, del comandante interregionale Bruno Bartoloni, del comandante regionale Paolo Kalenda e delle autorità civili e militari, il comandante provinciale Massimo Amadori ha richiamato i valori che guidano l’azione delle Fiamme Gialle: «Onorare la nostra storia significa riflettere sui valori di fedeltà, integrità e rigore morale che ci guidano, oggi perfettamente incarnati dal finanziere Silvio Novembre, che ha sacrificato sé stesso in nome della giustizia e dell’interesse dello Stato», ha detto, salutando anche la figlia Isabella, presente alla cerimonia. Ha ricordato Silvio Novembre anche il comandante interregionale Bruno Bartoloni: «Un faro che guida la nostra missione».

Amadori, in seguito, ha sottolineato come la Guardia di Finanza sia chiamata ad affrontare nuove sfide: «La ricchezza e i flussi finanziari si muovono oggi attraverso le piattaforme digitali, superando i confini geografici e configurando minacce sempre più fluide e transnazionali». In questo contesto, ha spiegato, strumenti come fatturazione elettronica e pagamenti digitali consentono controlli più tempestivi e mirati, permettendo di concentrare le risorse investigative nei contesti più rischiosi.

Sul fronte operativo, le Fiamme Gialle hanno individuato 32 evasori totali, scoperto 754 lavoratori in nero o irregolari e rilevato 4 milioni di euro di crediti d’imposta inesistenti. Sono stati inoltre svolti circa 300 controlli sulla spesa pubblica, di cui 103 sul Pnrr, accertando frodi per oltre 4 milioni di euro e danni erariali superiori a 31 milioni.

Nell’attività di contrasto alla criminalità economica sono state denunciate 62 persone per riciclaggio, con sequestri per oltre 4 milioni di euro, mentre le investigazioni patrimoniali contro la criminalità organizzata hanno portato a proposte di sequestro per 250 milioni di euro. Sequestrate anche 7 tonnellate di tabacchi lavorati, oltre 9.000 merci contraffatte e più di 2 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle ricompense ai militari che si sono distinti nelle attività di servizio e con un grande applauso all’alleata piacentino Andrea Dallavalle, medaglia d’argento agli ultimi mondiali di Tokio nella disciplina del salto triplo. Per il comandante Mondadori “Dallavalle ci ricorda come il sacrificio e la determinazione siano gli stessi valori cardine che guidano la nostra azione quotidiana, nello sport come nel servizio”.

Premiati anche i cani antidroga Elly e Marty per l'attività svolta durante l'ultimo anno.