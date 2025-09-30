Guido Molinaroli entra nel Piacenza Calcio

Nuovi rinforzi per il Piacenza Calcio. Il club biancorosso ha ufficializzato l’ingresso di Guido Molinaroli nella compagine sociale. L'ex presidente che ha vinto lo scudetto con il volley torna dunque nel mondo del calcio dove era già stato come sponsor all'inizio degli anni 2000. «Molinaroli, già sponsor biancorosso con la sua Italia Chef, rappresenta una figura centrale del panorama sportivo piacentino» si legge nella nota del Piacenza Calcio: «infatti, come patron del Copra Volley, ha scritto le pagine più importanti della storia della pallavolo della nostra città. Tutto il Piacenza Calcio - conclude il comunicato - a partire dal presidente Marco Polenghi desidera dare il benvenuto a Guido».