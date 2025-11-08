Gusta e scopri Piacenza, maxi appalto per Barino e Iat

Stanno per scadere i 15 anni della concessione del Barino di piazza Cavalli. Il Comune, proprietario dei muri, ha in preparazione il nuovo bando di gara, dalle cifre importanti, anche perché la durata si allunga a 25 anni: 21 milioni - Iva inclusa si arriva sui 25 milioni - è la stima del valore complessivo della concessione, vale a dire il volume economico di un’operazione che, rispetto al passato, vede l’introduzione di una rilevante innovazione.

Alla gestione dello storico bar/ristorante sotto i portici del municipio in piazzetta Mercanti si aggiunge quella sia dell’ufficio Informazioni turistiche (Iat) sia del salone monumentale di Palazzo Gotico. «Concessione integrata» è la definizione usata nella variazione di bilancio varata dalla giunta (v. “Libertà” di giovedì) e approvata due giorni fa in commissione consiliare, a significare il pacchetto di tre gestioni che segna il punto di svolta dai distinti bandi di gara a cui sin qui si è fatto ricorso per il bar/ristorante e per lo Iat.

E ora a finirci dentro è anche il salone del Gotico che invece di soggetti gestori non aveva mai avuto bisogno stante il suo saltuario utilizzo. Un secondo punto di svolta riguarda per l’appunto il prestigioso spazio monumentale di cui il Comune intende sfruttare al massimo le potenzialità turistiche inserendolo nei percorsi artistico-culturali per i visitatori della città.