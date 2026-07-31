Ha bussato a ogni porta per ridare un volto agli alpini di Morfasso
Sabato la presentazione del libro che ricostruisce la storia degli alpini di Morfasso grazie a fotografie recuperate nelle case e a un'approfondita ricerca storica da parte dell'autore Andrea Bergonzi
Nicoletta Marenghi
|34 minuti fa
Morfasso - Libro alpini marenghi
Un volume di oltre 300 pagine per restituire un volto e una storia agli alpini di Morfasso. È il risultato del lungo lavoro di ricerca condotto casa per casa alla ricerca di vecchie foto e di informazioni, da parte dell'autore Andrea Bergonzi, promosso dal Gruppo Alpini di Morfasso, che sarà presentato sabato 1° agosto alle 21 al parco giochi vicino a piazza Inzani.
L'opera raccoglie le biografie degli alpini decorati, caduti, internati e reduci, ma anche le fotografie di tutti gli alpini di leva del paese, molte delle quali recuperate bussando casa per casa. Per la prima volta sono stati utilizzati anche i documenti digitalizzati dell'Archivio dell'Ufficio ricerche sugli Internati militari, oltre ai registri dell'Archivio di Stato e ai fogli matricolari.
Il libro racconta le vicende dei morfassini che hanno partecipato alla guerra d'Etiopia, alla Prima e alla Seconda guerra mondiale, restituendo memoria a un'intera comunità.
Morfasso - Libro alpini marenghi
Morfasso - Libro alpini marenghi
Morfasso - Libro alpini marenghi
Gli articoli più letti della settimana
1.
Schianto contro un'ambulanza: muore motociclista di 22 anni
2.
Carta d’identità elettronica, da domani validità illimitata per gli over 70
3.
Fuochi d'artificio, la morte del cane Ares riapre il dibattito: petizione per spettacoli silenziosi
4.
In vacanza a Rimini con i due figlioletti, mamma muore in un istante a 36 anni