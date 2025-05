“Hai messo like alla tua vita?”: premiati i giovani talenti per la sicurezza stradale

Una mattinata ricca di emozioni, idee brillanti e messaggi potenti ha animato la cerimonia conclusiva della terza edizione di “Sulla strada giusta”, l’iniziativa dell’Associazione Sonia Tosi Odv che coinvolge gli studenti delle scuole superiori di Piacenza in una riflessione creativa sul tema della sicurezza stradale e - quest’anno - della mobilità sostenibile.

Nel 2025 sono state 32 le classi partecipanti, per un totale di 58 elaborati grafici presentati da otto istituti: Gioia, Respighi, Colombini, Raineri-Marcora, Casali, Cassinari, Tramello e San Benedetto. Un vero laboratorio diffuso di cittadinanza attiva, dove le generazioni più giovani hanno saputo tradurre con forza espressiva e originalità una questione fondamentale che ci riguarda tutti.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la 2A del Liceo Scientifico Gioia, con un cartellone dal titolo “Hai messo like alla tua vita? Non distrarti quando sei in strada”, che raffigura un passante catturato dallo schermo del cellulare, mentre un’auto si avvicina minacciosamente. Un messaggio semplice, ma folgorante, che usa il linguaggio dei social per riportare l’attenzione sul valore concreto della vita.

Secondo e terzo posto sempre al Liceo Gioia, rispettivamente alle classi 4D e 4A.

«Il cartellone vincitore diventerà il cuore di una vera campagna di sensibilizzazione sul territorio» — ha annunciato Danilo Tosi, presidente dell’Associazione Sonia Tosi Odv — «perché “Hai messo like alla tua vita?” è una domanda che tutti dovremmo farci, soprattutto quando siamo in strada. Questi ragazzi ci hanno insegnato come si può comunicare la sicurezza stradale con intelligenza, creatività e un linguaggio vicino alla loro generazione».

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il prefetto di Piacenza, Paolo Ponta, gli assessori Mario Dadati e Francesco Brianzi, la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo e il comandante della polizia stradale Achille Favari. In questa occasione, l’Associazione ha donato — con il contributo della Banca di Piacenza — un etilometro professionale al Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri di Piacenza.