«I bidoncini portano in casa solo sporcizia, sono decisa a rifiutarli»

Marciapiedi intasati, difficoltà per chi, più in là negli anni, deve portare in strada i bidoncini della raccolta “porta a porta”, così come da sperimentazione che terminerà con la fine dell’anno, ma esiste almeno un’altra ragione che fa storcere il naso - in realtà questo è un eufemismo - a diversi piacentini. E quella ragione ha un nome preciso: igiene. Non sono poche le persone che lamentano come la nuova modalità di raccolta dei rifiuti sia antiigienica. Una signora residente nel centro storico, che a breve riceverà il bidoncino, lancia l’allarme.

«Vedo strade piene di borsine e pacchettini e in generale un grande disordine, bidoncini che spariscono - dice la donna -, ma poco si parla di una questione a mio avviso ancora più significativa: il rischio di portarci, inavvertitamente e nostro malgrado, la sporcizia dentro le mura di casa».

La signora fa infatti notare come i bidoncini appoggiati sulla strada raccolgono sporcizia di ogni tipo, in primo luogo le deiezioni degli animali da compagnia che a Piacenza certo non mancano. «Il disordine della città in questo caso da il paio con le malattie che portiamo in giro e nelle nostre case. È pericoloso».