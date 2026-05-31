"Qui Nuova York": arriva la rubrica di Francesca Forcella

La giornalista Francesca Forcella è figlia d’arte. Il papà era nientemeno che Enzo Forcella, giornalista di razza, una per tutte: fondatore di Prima Pagina su Radio 3, ancora oggi considerato uno dei migliori e più liberi programmi dell’accesso da parte degli ascoltatori sull’attualità italiana e internazionale. Anche Francesca ha un orizzonte internazionale, per anni è stata corrispondente Mediaset dagli Usa dove tuttora vive e da dove, per Libertà, scriverà una rubrica imperdibile di costume, attualità, politica. Si comincia martedì sulle colonne del nostro quotidiano.