I minori stranieri non sono più al Petit Hotel, affidati a tre comunità

All’ingresso del Petit Hotel di via Pennazzi, in fondo a via Colombo, è comparso un foglio con scritto: “Stiamo ristrutturando". Il 30 aprile scorso è scaduta la convenzione con il Comune di Piacenza, grazie alla quale nell’albergo sono stati ospitati negli ultimi mesi i minori non accompagnati, ovvero i ragazzi che per legge passano in carico al Comune nel momento in cui vengono intercettati sul territorio.

Negli ultimi tempi si è registrato un calo degli arrivi, a Piacenza come nel resto d’Italia. In tutto attualmente sono accolti circa 40 ragazzi e questo ha reso possibile collocare i ragazzi nelle tre comunità che collaborano con l’amministrazione: Albatros 1, Albatros 2 e Baobab.

Il foglio comparso all'ingresso del Petit Hotel di via Pennazzi con cui si informa che è in corso un intervento di ristrutturazione

Nicoletta Corvi, assessora ai servizi sociali, precisa: «Essendo diminuito il numero dei ragazzi - afferma - riusciamo a collocarli nelle comunità educative, pertanto abbiamo interrotto la convenzione con il Petit Hotel, che avevamo avviato quando i flussi erano molto maggiori».