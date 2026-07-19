«I negozi chiudono e diventano garage: così il centro muore"
Il grido d'allarme di un commerciante. L'assessore Fornasari: «Cambi di destinazione, linea restrittiva»
Elena Caminati
|58 minuti fa
«Che cosa vogliamo fare di questa città, come vogliamo renderla viva? Se spariscono i negozi, qui, cosa resta?». A lanciare il grido d’allarme è un commerciante del centro storico che lamenta la chiusura di negozi per far spazio a garage all’interno di unità abitative.
Una situazione complicata quella che un commerciante del centro riporta all'attenzione di tutti e che l’assessore Simone Fornasari commenta così: «Considero questa preoccupazione uno stimolo per fare chiarezza su un tema che spesso viene percepito in modo diverso da come funziona realmente. Il commercio di vicinato si sta trasformando e si trova nella fase più complessa della sua storia. Le attività tradizionali si trovano oggi a confrontarsi con nuove abitudini di consumo e con una concorrenza dell’e-commerce che, per forza e dimensioni, rappresenta una sfida profondamente impari. Proprio per questo il Comune di Piacenza, sia attraverso gli strumenti ur banistici vigenti sia attraverso il nuovo Piano Urbanistico Gene rale, ha scelto un approccio molto restrittivo rispetto ai cambi di destinazione d’uso dei locali commerciali, con l’obiettivo di tu telare il più possibile i negozi e la vitalità del centro storico». Leggi il servizio completo su Libertà in edicola
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