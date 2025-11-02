I ragazzi del Raineri Marcora portano i salumi Dop piacentini a Montecitorio

Gli studenti degli istituti professionali Raineri Marcora di Cortemaggiore e Piacenza hanno portato l’eccellenza gastronomica piacentina alla Camera dei Deputati. Insieme a Fabrizio Mazzoni — maestro norcino e docente del corso di lavorazione della carni suine a Cortemaggiore — i ragazzi hanno mostrato dal vivo le tecniche di legatura dei tre salumi Dop piacentini, coppa, salame e pancetta, proponendo un assaggio guidato abbinato ai vini del territorio, tra cui Gutturnio fermo e frizzante e Malvasia di Candia aromatica.

L’iniziativa, promossa con l’autorizzazione dei Questori della Camera, è stata organizzata grazie alla collaborazione del dottor Simone Loi, responsabile del settore ristorazione, e della dottoressa Veronica Caddeo, dirigente del servizio Tesoreria. A rappresentare l’Istituto Agrario di Cortemaggiore erano Gabriele Gandolfi e Simone Zoni della 5ACOR, mentre per l’Alberghiero di Piacenza hanno partecipato Arianna Ballotta e Michela Rizzi della 3CSA, accompagnati dai docenti Filippo Lindi e Gianmaria Cabrini.

L’iniziativa, molto apprezzata dai presenti, si è conclusa con un riconoscimento ufficiale da parte del Ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti e del Questore della Camera Paolo Trancassini, che hanno consegnato ai giovani diplomi speciali per il loro impegno e per la professionalità dimostrata. Un momento di incontro tra scuola, tradizione e istituzioni, che ha valorizzato il sapere artigianale e la cultura gastronomica piacentina.