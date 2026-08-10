I Salumi Dop piacentini conquistano Cesenatico

I Salumi Piacentini DOP si confermano interpreti e protagonisti di primo piano della grande enogastronomia emiliano-romagnola. Nella magica atmosfera di Piazza “Spose dei Marinai” a Cesenatico, dove ventun anni fa nacque il format Tramonto DiVino, il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha registrato un successo straordinario nell’ultima tappa sulla Riviera Romagnola.

In un evento da record che ha visto superare i 1.000 partecipanti, l’affaccio sul Porto Canale Leonardesco si è trasformato in un elegante salotto del gusto. Tra oltre 400 etichette di vini regionali e le migliori eccellenze agroalimentari del territorio, l’isola del gusto piacentina ha letteralmente conquistato la platea.

La “brigata” piacentina, guidata da Lorella Ferrari e composta da Tiziana Inzani e Donatella Scorri è stata al centro dell’attenzione per tutta la serata, proponendo ben 550 preparazioni d’eccellenza a base del tris delle meraviglie: Coppa Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP e Pancetta Piacentina DOP.

Per l’occasione estiva, i tre salumi simbolo della tradizione piacentina sono stati proposti in un raffinato e fresco abbinamento con le Pesche e Nettarine di Romagna IGP, scatenando un coro

unanime di apprezzamenti tra turisti, appassionati e persino qualche piacentino in vacanza, orgoglioso di ritrovare i sapori di casa in riva al mare.

I Salumi Piacentini DOP hanno così brillato all’interno di un percorso del gusto d’eccellenza promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, accanto ad altre icone come il Parmigiano Reggiano, la Mortadella Bologna, il Prosciutto di Modena, l’Aceto Balsamico Tradizionale, la Piadina Romagnola e il piatto gourmet dello chef Omar Casali (Chef to Chef) del ristorante Marè di Cesenatico il quale ha proposto il piatto “Mare & Monti”, una ricetta dedicata con gnocchi di Patata di Bologna DOP all’olio Extravergine di Oliva di Brisighella Dop, cremoso al Formaggio di Fossa di Sogliano DOP e pane bruschettato alle acciughe.

L’impegno del Consorzio di Tutela non si limita alla valorizzazione della filiera norcina, ma rappresenta un vero e proprio volano promozionale per l’intero territorio piacentino. Ogni trasferta diventa un’occasione strategica per raccontare l’unicità di Piacenza — sola provincia in Europa a fregiarsi di ben tre DOP nel settore della salumeria — e per invitare il pubblico italiano e internazionale a scoprire le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche della città e delle sue valli. Portare le eccellenze piacentine nelle piazze più prestigiose significa innescare un turismo enogastronomico di ritorno, capace di generare attrattività e valore per l’intera comunità locale

«È stata una trasferta estremamente proficua» ha ribadito Roberto Belli, Direttore del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini. «L’attività del Consorzio è costantemente orientata a far conoscere in tutta Italia la qualità certificata delle nostre tre DOP, intercettando un pubblico vasto ed eterogeneo. Tramonto DiVino ci offre ogni volta la straordinaria opportunità di incontrare direttamente migliaia di consumatori provenienti da tutta Italia ed Europa. Incontrare il pubblico finale è la leva più efficace non solo per far apprezzare i nostri salumi, ma per fare promozione all’intera città di Piacenza e al suo patrimonio culturale ed enogastronomico. Ogni degustazione diviene così un invito a visitare il nostro territorio.»