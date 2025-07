IA, caregiver e manovra di bilancio: stasera a On ER

Come l’intelligenza artificiale sta cambiando la nostra quotidianità, come può essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni, che rischi si possono correre e che esempi ci sono all’estero. Di tutto questo abbiamo parlato a On ER – il giornale dell’Emilia-Romagna in onda su Telelibertà, con Gianluca Gardini, docente di diritto pubblico dell’informazione all’università di Ferrara. Gardini ha anche approfondito il progetto avviato dall’Assemblea legislativa con Cineca: SAVIA, lo strumento realizzato tramite l’Intelligenza artificiale che valuta impatto ed efficacia delle leggi, partendo dalla consultazione delle banche dati di leggi e atti amministrativi regionali.

Ma non solo. Fra i temi affrontati durante questa puntata, anche quello dei “caregiver”: con una risoluzione, Pd e Civici con de Pascale chiedono che con quel termine vengano ricomprese anche le persone non parenti dell’assistito. A proposito di fondi, inoltre, si è parlato della manovra di assestamento di bilancio. L’Assemblea la voterà entro luglio, ma intanto sta facendo il suo percorso nelle commissioni. E proprio in commissione Bilancio i consiglieri hanno incontrato le parti sociali per un confronto sulla manovra da 60 milioni di euro.