Il campo va sott'acqua: «Ma Agazzanese-Nibbiano si giocherà»

Un fiume di acqua e fango ha invaso il campo sportivo di Agazzano. In seguito alla bomba d'acqua di ieri pomeriggio , la parte bassa del paese è stata inondata. A farne le spese, in modo particolare, è stato il campo da calcio. Nel giro di pochi minuti sia il terreno di gioco, sia gli spogliatoi sono stati completamente allagati. Per fortuna quando il nubifragio è passato l'acqua ha iniziato subito a defluire. «Quel che è certo – ci tengono a sottolineare il presidente dell'Agazzanese Riccardo Groppalli e il direttore sportivo Francesco Ghidini – è che qui domenica si giocherà». L’attesa partita Agazzanese-Nibbiano, big match della penultima giornata di Eccellenza, è cioè confermata. «Entro domenica – assicurano i due dirigenti – qui sarà di nuovo tutto in ordine, come sempre».Problemi si sono verificati anche in altre parti del paese, come piazza Europa, anch'essa invasa da acqua e fango.